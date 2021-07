Beautiful anticipazioni: Sally continua a fingere, quando sarà scoperta? (Di giovedì 1 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Tornano come sempre le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 luglio 2021. Nella prossima puntata della soap americana vedremo Sally continuare con le sue bugie. Nessuno al momento può anche solo immaginare che la ragazza si sia inventata di avere una malattia grave e di essere in fin di vita. Persino la sua complice, la dottoressa Escobar l’ha invitata a porre fine a questo gioco, ma Sally deve andare avanti, o meglio vuole andare avanti, convinta del fatto che solo in questo modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 1 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di? Tornano come sempre le nostreche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 2 luglio 2021. Nella prossima puntata della soap americana vedremore con le sue bugie. Nessuno al momento può anche solo immaginare che la ragazza si sia inventata di avere una malattia grave e di essere in fin di vita. Persino la sua complice, la dottoressa Escobar l’ha invitata a porre fine a questo gioco, madeve andare avanti, o meglio vuole andare avanti, convinta del fatto che solo in questo modo ...

