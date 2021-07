Bari | consegnate poco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia

Advertising

PugliaStream : Vaccini, consegnate 241mila dosi di Pfizer. Aqp apre due hub a Bari e Lecce -

Ultime Notizie dalla rete : Bari consegnate

La Gazzetta del Mezzogiorno

- Sono statepoco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia, si tratta dell'ultimo carico importante di vaccini anti Covid sino alla fine di luglio. Infatti, questo mese l'azienda ...... i medici di famiglia ne hanno gestite esattamente il 20% pari a 705mila (226mila a, 139mila a ...la Regione ha avuto da Sanofi (750 mila dei 2 milioni di dosi ordinate non sono state). ...Bari - Sono state consegnate poco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia, si tratta dell’ultimo carico importante di vaccini anti Covid sino alla fine di luglio. Infatti, questo mese l’azienda farmaceut ...Sono state consegnate poco più di 239mila dosi Pfizer in Puglia, si tratta dell’ultimo carico importante di vaccini anti Covid sino alla fine di luglio ...