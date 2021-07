Anziana cade dalla barella e muore, tragedia a Volturara Irpina (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVolturara Irpina (Av) – cade dalla barella, batte il capo e poi muore. E’ questa la tragedia che si è consumata a Volturara Irpina dove è deceduta una donna di 89 anni del posto. A finire nei guai sono finiti due volontari della Misericordia. Entrambi risultano indagati per omicidio colposo in cooperazione. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa nel comune in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dopo aver prelevato l’Anziana dal suo letto e posizionata su una ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) –, batte il capo e poi. E’ questa lache si è consumata adove è deceduta una donna di 89 anni del posto. A finire nei guai sono finiti due volontari della Misericordia. Entrambi risultano indagati per omicidio colposo in cooperazione. L’episodio è avvenuto pochi giorni fa nel comune in provincia di Avellino. Secondo una prima ricostruzione dopo aver prelevato l’dal suo letto e posizionata su una ...

