Allarme Europei | record di casi e decessi in Russia

(Di giovedì 1 luglio 2021) Il quarto di finale dei campionatidi calcio tra Spagna-Svizzera, che si giocherà stasera a San Pietroburgo, preoccupa le autorità sanitarie internazionali. Laè in piena terza ondata e il pericolo che le partite contribuiscano a diffondere la variante “delta” è reale. Secondo l’Oms, l’attuale aumento deidi coronavirus in Europa, che nell’ultima settimana hanno fatto segnare +10%, è stato alimentato dagli spostamenti dei tifosi. «Non dobbiamo guardare solo agli stadi» ha detto la responsabile delle emergenze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

...Mondiale della Sanità sollecita un "migliore monitoraggio" degli spettatori deglidi calcio ... A lanciare l'su un continente come quello africano dove solo 1,2% della popolazione ha ...Sale l'allerta in Europa per la variante Delta , con l' Oms che lancia unsulla possibilità di una nuova ondata del virus, spinta dai contagi che hanno ripreso a ... Glirischiano di ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato i casi di Covid-19 in Europa hanno ricominciato ad aumentare dopo due mesi di calo e che c’è il rischio di una nuova ondata “a meno che non rimania ...Prosegue il calo della curva epidemiologica in Italia: il rapporto positivi - tamponi è allo 0,5%. Giù ricoveri ordinari ( - 61) e terapie intensive ( - ...