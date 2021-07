Vaccini in vacanza, via libera in metà delle regioni. Restano i timori per le forniture (Di mercoledì 30 giugno 2021) Figliuolo chiede flessibilità per gestire il periodo estivo senza penalizzare la campagna I dubbi della Sicilia, i no di Lazio e Campania: «Dosi insufficienti per i residenti» Leggi su corriere (Di mercoledì 30 giugno 2021) Figliuolo chiede flessibilità per gestire il periodo estivo senza penalizzare la campagna I dubbi della Sicilia, i no di Lazio e Campania: «Dosi insufficienti per i residenti»

