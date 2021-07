Un’ondata di calore estremo sta colpendo il Canada (Di mercoledì 30 giugno 2021) (foto: Getty Images)In Canada si registra da giorni Un’ondata di calore senza precedenti. Le temperature mai registrate prima sono considerate uno dei fattori che hanno causato la morte di decine di persone, per lo più anziane o affette da problemi di salute. La sola polizia di Vancouver ha registrato oltre 130 morti improvvise da venerdì scorso, 25 giugno. Il record di temperature è stato registrato nel villaggio di Lytton dove il termometro è arrivato ai 48,6 gradi centigradi. Tra venerdì e lunedì le morti totali nella provincia della British Columbia, dove si trova Vancouver, sono state 233, circa 100 in più della media degli scorsi ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 giugno 2021) (foto: Getty Images)Insi registra da giornidisenza precedenti. Le temperature mai registrate prima sono considerate uno dei fattori che hanno causato la morte di decine di persone, per lo più anziane o affette da problemi di salute. La sola polizia di Vancouver ha registrato oltre 130 morti improvvise da venerdì scorso, 25 giugno. Il record di temperature è stato registrato nel villaggio di Lytton dove il termometro è arrivato ai 48,6 gradi centigradi. Tra venerdì e lunedì le morti totali nella provincia della British Columbia, dove si trova Vancouver, sono state 233, circa 100 in più della media degli scorsi ...

