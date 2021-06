Tour de France 2021 | startlist cronometro di oggi | pettorali di partenza e orari

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Quest’, mercoledì 30 giugno, andrà in scena la quinta tappa delde. Si tratta di unaindividuale di 27,2 chilometri da Changé a Laval Espace Mayenne, che si disloca su di un percorso sostanzialmente pianeggiante e adatto agli specialisti. Anche per questo motivo ci saranno diversi sconvolgimenti in classifica generale. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA QUINTA TAPPA DELDEDALLE ORE 12.00 L’olandese Mathieu van der Poel cercherà di difendere il simbolo del primato, ma dovrà fare attenzione al ...