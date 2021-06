Tottenham | è Nuno Espirito Santo il dopo Mou E torna Benitez | biennale con l' Everton!

Advertising

WhoScored : ?? Jose Mourinho ? Julian Nagelsmann ? Erik ten Hag ? Mauricio Pochettino ? Antonio Conte ? Paulo Fonseca ? Gennar… - DiMarzio : Il #Tottenham ufficializza il nuovo allenatore: è Nuno Espirito Santo - Glongari : #Tottenham nella corsa per la panchina si valuta anche il profilo di Graham #Potter attualmente al #Brighton. Primi… - NCalcio24h : ???? È ufficiale: Nuno #EspiritoSanto è il nuovo allenatore del #Tottenham targato #Paratici. Il portoghese lo scorso… - tuttosport : Il #Tottenham ha l'allenatore: ufficiale Nuno #EspíritoSanto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham Nuno

Giornata di annunci per quanto riguarda le panchine della Premier League. Sarà l'ex allenatore del WolverhamptonEspirito Santo a raccogliere l'eredità di José Mourinho alla guida del. L'allenatore portoghese ha firmato un contratto biennale.... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calciomercato", "item": "https://www.itasportpress.it/calciomercato/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", ufficiale:...Ora è arrivata l'ufficialità: Nuno Espirito Santo è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo ha annunciato il club londinese ...Il club inglese ha ufficialmente scelto il suo nuovo allenatore. E' Nuno Espirito Santo, ex coach del Wolverhampton. Il Tottenham ha finalmente il suo nuovo allenatore. La notizia era nell'aria già da ...