Star in the star: ecco la giuria e la conduttrice del nuovo format (Di mercoledì 30 giugno 2021) In autunno arriverà star in the star, pronti a scoprire il format, la giuria e la famosissima conduttrice al timone di questa prima edizione? In autunno arriverà su Canale 5, star in the star, un nuovo programma di intrattenimento che andrà in onda il giovedì in prima serata. Il format? Si tratterebbe di un mix tra Tale e quale show in cui si cercherà di imitare un cantante, e tra il Cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci. Si cercherà, quindi, di ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) In autunno arriveràin the, pronti a scoprire il, lae la famosissimaal timone di questa prima edizione? In autunno arriverà su Canale 5,in the, unprogramma di intrattenimento che andrà in onda il giovedì in prima serata. Il? Si tratterebbe di un mix tra Tale e quale show in cui si cercherà di imitare un cantante, e tra il Cantante mascherato, programma condotto da Milly Carlucci. Si cercherà, quindi, di ...

Advertising

DisneyPlusIT : Una passione per il True Crime. False accuse. Colpi di scena mortali. Only Murders in the Building, una Serie Origi… - ZON_Tweet : In autunno arriverà #Starinthestar, pronti a scoprire il format, la giuria e la famosissima conduttrice al timone d… - badtasteit : #TheWeeknd creatore e star di #TheIdol, serie sviluppata in collaborazione con #SamLevinson per HBO - FabioTraversa : RT @tvblogit: ?? ANTEPRIMA TVBLOG ?? Ilary Blasi conduttrice del nuovo programma di Canale 5 #StarInTheStar Ed ecco chi ci sarà in giuria… - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Quindi il raddoppio del #gfvip sembra confermato al venerdì, al giovedì andranno Scherzi a Parte e Stars in the star. Ancor… -