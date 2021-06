Radicali | Barilli | mala movida | domani assemblea pubblica

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma – “giovedì 1 luglio parteciperemo all’contro la ‘’ che si terrà a Piazza Bologna a partire dalle ore 18. ComeRoma siamo impegnati nella raccolta firme di una delibera di iniziativa popolare che prevede la convocazione degli Stati Generali della notte per l’istituzione del sindaco della notte: saremo lì per illustrare la nostra proposta e dare un contributo per voltare definitivamente pagina e conquistare per tutti una notte libera e sicura. È tempo di superare il perenne conflitto tra il diritto alla quietee il ...

