Motori 2025: previsto un primo incontro al Red Bull Ring (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sabato 3 luglio 2021, i vertici di FIA, F1 e dei Motoristi, si incontreranno per discutere dei Motori del 2025. L’incontro avverrà presso il Red Bull Ring, il giorno prima della nona gara di F1. Mercedes: Allison annuncia nuovi aggiornamenti Motori 2025: continua l’era dell’ibrido? Per sabato 3 luglio, in Austria sono attesi i vertici del motorsport. Per il primo summit in merito ai Motori del 2025, saranno presenti Jean Todt (presidente FIA), Stefano Domenicali (CEO della F1), John Elkann ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sabato 3 luglio 2021, i vertici di FIA, F1 e deisti, si incontreranno per discutere deidel. L’avverrà presso il Red, il giorno prima della nona gara di F1. Mercedes: Allison annuncia nuovi aggiornamenti: continua l’era dell’ibrido? Per sabato 3 luglio, in Austria sono attesi i vertici del motorsport. Per ilsummit in merito aidel, saranno presenti Jean Todt (presidente FIA), Stefano Domenicali (CEO della F1), John Elkann ...

Advertising

MARCO196913 : RT @Salvuss: Il prossimo 3 luglio il primo incontro determinante per i motori 2025. E ci saranno anche i Ceo di #Audi e #Porsche per decide… - MB4maticAMG_SA : RT @Salvuss: Il prossimo 3 luglio il primo incontro determinante per i motori 2025. E ci saranno anche i Ceo di #Audi e #Porsche per decide… - MB4maticAMG_SA : RT @motorboxcom: Il prossimo 3 luglio il primo incontro determinante per i motori 2025. E ci saranno anche i Ceo di #Audi e #Porsche per de… - MB4maticAMG_SA : RT @RaffaelloCaruso: Motori #F1 2025, presenti #Audi e #Porsche - greenflagita : I vertici di Mercedes, Ferrari, Renault e Red Bull, Porsche e Audi parteciperanno sabato a un summit al Red Bull Ri… -