L'annuncio di Conte: "Il mio progetto politico non resta nel cassetto. Grillo? Non dica falsità, chiedeva molto più di una diarchia, umiliante" – VIDEO

"Ho sempre rispettato e continuerò a rispettare Beppe Grillo. Gli chiedo solo una cosa, pubblicamente, cioè di non dire falsità sul mio conto". A parlare è l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo il VIDEO pubblicato dal fondatore del Movimento 5 stelle, nel pomeriggio, che lo accusava di "aver scritto lo statuto con solo lui al centro", accentrando, di fatto, il potere. Conte ha smentito quest'ultima ricostruzione, dicendo che Grillo "ha chiesto più di una diarchia politica. Quando viene chiesta la rappresentanza internazionale, il coordinamento della ...

