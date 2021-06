L’amministrazione Melucci solidale con i lavoratori in sciopero per gli effetti dell’articolo 177 (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’amministrazione Melucci è solidale con i lavoratori del comparto dell’igiene, in sciopero per evitare l’applicazione dell’articolo 177 del Codice degli Appalti che obbliga i concessionari di servizi pubblici a esternalizzare l’80% delle attività.L’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi, insieme con il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, ha partecipato alla manifestazione ai piedi della Prefettura ionica, ribadendo la vicinanza ai lavoratori che potrebbero essere le prime vittime dell’applicazione di questa norma, in assenza di alcuni ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 30 giugno 2021)con idel comparto dell’igiene, inper evitare l’applicazione177 del Codice degli Appalti che obbliga i concessionari di servizi pubblici a esternalizzare l’80% delle attività.L’assessore alle Società Partecipate Paolo Castronovi, insieme con il presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli, ha partecipato alla manifestazione ai piedi della Prefettura ionica, ribadendo la vicinanza aiche potrebbero essere le prime vittime dell’applicazione di questa norma, in assenza di alcuni ...

elenaricci1491 : L’amministrazione Melucci è solidale con i lavoratori del comparto dell’igiene - TarantiniTime : L’amministrazione Melucci è solidale con i lavoratori del comparto dell’igiene - CandelliAngelo : L’amministrazione Melucci solidale con i lavoratori in sciopero per gli effetti dell’articolo 177 - Canale189 : L’amministrazione Melucci solidale con i lavoratori in sciopero per gli effetti dell’articolo 177 - TSTARANTO : L’amministrazione Melucci solidale con i lavoratori in sciopero per gli effetti dell’articolo 177 -

Ultime Notizie dalla rete : L’amministrazione Melucci Taranto: La 'visione turistica' dell'amministrazione Melucci Blunote