Inter | Ausilio | «Hakimi ultima cessione importante Bellerin | Lazzari e Onana…»

Piero Ausilio, ds dell'Inter, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro: le sue dichiarazioni alla presentazione del calciomercato estivo Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha fatto il punto sul mercato nerazzurro. Le sue dichiarazioni alla presentazione del calciomercato estivo. cessione Hakimi – «Stiamo ancora distanti dal poter parlare di una chiusura di Hakimi al PSG. ultima cessione? Assolutamente, ribadisco che l'idea è di sacrificare solo un giocatore del genere. Dobbiamo fare altre cose, più piccole, per centrare ...

