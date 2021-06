Il lavoro impossibile dei moderatori di contenuti (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno, ieri, si è celebrato il Social Media Day, la giornata mondiale dei social media. La celebrazione nacque nel 2010 quando Mashable decise di sottolineare in questo modo l’impatto dei social media nella comunicazione globale. Erano già passati 13 anni dal lancio della prima piattaforma social, Sixdegrees, fondata nel 1997 da Andrew Weinreich, per consentire ai suoi utenti di elencare amici e familiari, profili e affiliazioni scolastiche. Seguito dalla nascita di Friendster, MySpace, Facebook e poi Twitter, Instagram, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 30 giugno, ieri, si è celebrato il Social Media Day, la giornata mondiale dei social media. La celebrazione nacque nel 2010 quando Mashable decise di sottolineare in questo modo l’impatto dei social media nella comunicazione globale. Erano già passati 13 anni dal lancio della prima piattaforma social, Sixdegrees, fondata nel 1997 da Andrew Weinreich, per consentire ai suoi utenti di elencare amici e familiari, profili e affiliazioni scolastiche. Seguito dalla nascita di Friendster, MySpace, Facebook e poi Twitter, Instagram, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

PTronti : Il mobbing è diffuso in tutti i luoghi di lavoro, è quasi impossibile da dimostrare e ti uccide dentro a poco a poco #chilhavisto - mutteerr : @viapussavia che questo vuole che la telecamera del pc inquadri le mani la faccia il busto ed anche il piano di lav… - Giuljathh : MI HANNO PRESA PER FARE IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO IN TOSCANA DAI CAZZO STO VOLANDO non ci credo ancora, mi sembra… - hardcorejudas : @bastet Io ormai lo stacco. Non rispondo più. È impossibile lavorare e molti preferiscono chiamare anche per perder… - nati_cieloner : RT @Claudio52330251: @Max18362869 @SerPe04030458 @nati_cieloner Insostenibile , perché c è poco lavoro e mal pagato !! Inoltre, le barriere… -