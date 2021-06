Il direttore degli Uffizi: "Chi mangia in strada, sporca: mettiamo una tassa sul panino" (Di mercoledì 30 giugno 2021) Spiega Schmidt: "Noi dobbiamo pulire il loggiato da olio e ketchup due volte al giorno. Chi vende street food dovrebbe pagare una tassa aggiuntiva" Leggi su repubblica (Di mercoledì 30 giugno 2021) Spiega Schmidt: "Noi dobbiamo pulire il loggiato da olio e ketchup due volte al giorno. Chi vende street food dovrebbe pagare unaaggiuntiva"

