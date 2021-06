Guido Crosetto e "Presunto innocente": così le vittime dei giudici possono denunciare la cattiva magistratura (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una piazza virtuale a disposizione dei cittadini vittime della malagiustizia. Con tanto di modulo a disposizione per denunciare la propria esperienza una volta finito in quell'ingranaggio in cui - per dirla con le parole di Enrico Costa, deputato di Azione - «entri e non sai quando ne potrai uscire e anche quando esci, anche da innocente, non sei più la stessa persona». Perché, in attesa che il procedimento faccia il suo iter, tra primo grado, appello e Cassazione, passano anni (sei, nei distretti di Roma e Napoli). Adesso, per chi si batte per una «giustizia giusta», da ieri c'è Presuntoinnocente.com, un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Una piazza virtuale a disposizione dei cittadinidella malagiustizia. Con tanto di modulo a disposizione perla propria esperienza una volta finito in quell'ingranaggio in cui - per dirla con le parole di Enrico Costa, deputato di Azione - «entri e non sai quando ne potrai uscire e anche quando esci, anche da, non sei più la stessa persona». Perché, in attesa che il procedimento faccia il suo iter, tra primo grado, appello e Cassazione, passano anni (sei, nei distretti di Roma e Napoli). Adesso, per chi si batte per una «giustizia giusta», da ieri c'è.com, un ...

