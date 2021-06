Good Omens tornerà con una seconda stagione | l' annuncio a sorpresa di Amazon

(Di mercoledì 30 giugno 2021)torna anella programmazione degliStudios. Le riprese dellainizieranno in autunno in Scozia con Michael Sheen e David Tennant nei ruoli originali. Al timone c'è sempre Neil Gaiman, che porterà sullo schermo gli spunti per il romanzo sequel mai completato....

L'adattamento tv del romanzo "Buona apocalisse a tutti!" di Neil Gaiman con Terry Pratchett continua con nuovi episodi sempre con Michael Sheen e David Tennant Raddoppia,. Mentre la nuova serie Sandman è ufficialmente in produzione e i fan di Lucifer si preparano alla stagione finale , dal mondo degli adattamenti tv dei romanzi di Neil Gaiman arriva una ...La serie fantasy con Michael Sheen e David Tennant tornerà su Prime Video con 6 nuovi episodi. La notizia che non ti aspetti: Amazon Studios annuncia che, apprezzata serie fantasy basata sul romanzo di culto di Terry Pratchett e Neil Gaiman Buona Apocalisse a tutti! , tornerà su Prime Video con una seconda stagione, e con i ...Basata sul best seller internazionale di Terry Pratchett e Neil Gaiman, la seconda stagione in sei episodi amplierà l'universo di Good Omens e di tutti i suoi amati personaggi.Amazon Studios ha annunciato l'arrivo di Good Omens 2, la seconda stagione della serie tratta dal romanzo di Neil Gaiman ...