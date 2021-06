Fra Orban e Zan, attenti allo statalismo morale (Di mercoledì 30 giugno 2021) Che una riunione del Consiglio europeo discuta, come è avvenuto la settimana scorsa, sui valori fondanti dell’Unione è un fatto in sé positivo. Che richiami un Paese che non li rispetti, è forse un atto dovuto. Che però quei valori siano chiari e che quel Paese sia richiamato su un punto specifico critico e controverso, e non su altri ben più evidenti che pure ci sarebbero, è ciò che non mi convince in tutta questa faccenda. In sostanza, ritengo che l’Unione Europa, prima di compiere un passo su un terreno così scivoloso quale è quello della legge ungherese sull’educazione sessuale dei minori, dovrebbe sviluppare, al proprio interno, una più adeguata riflessione. Il rischio che si corre è ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Che una riunione del Consiglio europeo discuta, come è avvenuto la settimana scorsa, sui valori fondanti dell’Unione è un fatto in sé positivo. Che richiami un Paese che non li rispetti, è forse un atto dovuto. Che però quei valori siano chiari e che quel Paese sia richiamato su un punto specifico critico e controverso, e non su altri ben più evidenti che pure ci sarebbero, è ciò che non mi convince in tutta questa faccenda. In sostanza, ritengo che l’Unione Europa, prima di compiere un passo su un terreno così scivoloso quale è quello della legge ungherese sull’educazione sessuale dei minori, dovrebbe sviluppare, al proprio interno, una più adeguata riflessione. Il rischio che si corre è ...

