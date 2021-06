Fedez-Lauro-Orietta | astuto pateracchio per riscattare Little Tony

(Di mercoledì 30 giugno 2021)e Achillenegli anni Sessanta e Settanta sarebbero stati linciati dai discografici se avessero soltanto osato proporre una collaborazione conBerti. Il successo di Mille è il prodotto della contaminazione dei generi musicali e soprattutto dell’autonomia che negli ultimi dieci anni gli artisti hanno raggiunto. Superando lo steccato del gap anagrafico e il recinto presunto della prima e della seconda classe.Cantautori come Edoardo Vianello – compositore ed esecutore di brani ancora oggi popolari e fruttuosi come Abbronzatissima o I Watussi – sono stati a lungo etichettati dai discografici come artisti di serie B.“Io ...

Guilty Pleasure del mese, Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti Il Codacons non sarà molto d'accordo, ma Fedez quest'anno non ne sbaglia una. Dopo Sanremo, la seconda paternità, LOL - Chi ride è fuori e Mille, inciso con Achille Lauro e Orietta Berti. Un successo straordinario che, chissà, potrà magari... Fedez e Achille Lauro negli anni Sessanta e Settanta sarebbero stati linciati dai discografici se avessero soltanto osato proporre una collaborazione con Orietta Berti. Il successo di Mille è il prodotto della contaminazione dei generi musicali e soprattutto dell'autonomia che negli ultimi dieci anni gli artisti hanno raggiunto. Nell'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Orietta Berti spiega: "Fedez ha il senso della produzione: fa tutto e sa quel che si deve fare, è un uomo completo per questa società, per questo mondo. Come..."