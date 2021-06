Europei e variante Delta | D' Amato ai tifosi inglesi | Chi parte oggi non andrà allo stadio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Niente deroghe, nessun cambio di regole in corsa: lacontinua a preoccupare, per cui l'attenzione resta alta. La situazione epidemiologica è sotto controllo e non è il momento di prendere rischi. Tanto più in vista di Ucraina-Inghilterra, l'ultimo dei quarti di finale di Euro 2020 che vedrà Roma, e loOlimpico, di nuovo protagonisti per la quarta partita italiana della competizione itinerante. “Chiunque arrivi dall'Inghilterra deve fare la quarantena. Esiste un'ordinanza, è una regola dello stato in vigore fino al 30 luglio, e va rispettata. Altrimenti si commette un reato”: dice Alessio D', ...

fattoquotidiano : VARIANTE ALLO STADIO Uefa, abbiamo un problema, qualcosa nel Gruppo B è andato storto. È infatti ormai certo che gl… - TgLa7 : ++ #Merkel: finale europei a #Londra? #Uefa sia responsabile ++ '#Gb zona a rischio variante virus, non pare positivo avere stadi pieni' - ilfoglio_it : Sabato si gioca Inghilterra-Ucraina a Roma. L'assessore alla salute Alessio D'Amato: 'Esiste un'ordinanza di quaran… - Luigiei40 : RT @ElioLannutti: Crisanti: “Ripensare le regole di accesso alla finale degli Europei a Londra, variante Delta ha capacità di trasmissione… - Eurosport_IT : Si teme il proliferare della Variante Delta ?????? #Euro2020 | #ENG | #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei variante

Glidi calcio potrebbero diventare un veicolo per una più ampia diffusione dellaDelta del covid in Italia. Dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Germania, si prevedono infatti in ...... si corra il rischio di ' un Atalanta - Valencia bis', con laDelta che rischierebbe di ... Questi, d altronde, devono essere la cartolina della ripartenza europea, non certo la causa ...Secondo un altro trader, pesano ancora i timori sulla diffusione della variante Delta che si stanno facendo sentire ... La debolezza dei mercati e i dati sull'inflazione in Europa hanno fatto ...Sarà difficile, quasi impossibile, cancellare le semifinali e la finale a Wembley di questo europeo. Le pressioni dell’Unione Europea per giocare in condizioni di maggior sicurezza, ...