Egidio Lizza consulente giuridico del Governo per il Dipartimento Sud e Coesione territoriale (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’avvocato sannita Egidio Lizza, esperto di diritto internazionale, è nominato dal Governo Draghi consigliere giuridico del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Dalila Nesci. Fornirà supporto giuridico alle attività del Dipartimento per il Sud e la Coesione territoriale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’avvocato sannita, esperto di diritto internazionale, è nominato dalDraghi consiglieredel sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Dalila Nesci. Fornirà supportoalle attività delper il Sud e la. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

