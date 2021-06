Digitale terrestre: switch off in tutta Italia dal primo settembre (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dal primo settembre tutta Italia passerà all’alta definizione, per il Digitale terrestre previsto lo switch off nazionale. Tutte le info Le frequenze del Digitale terrestre verranno oscurate per far spazio ad i canali in alta definizione a partire dal primo settembre. Ovviamente per far sì che ciò avvenga è necessario un adeguamento della propria apparecchiatura in modo da continuare a fruire dei programmi trasmessi. A partire da settembre 2021 in tutta ... Leggi su zon (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dalpasserà all’alta definizione, per ilprevisto looff nazionale. Tutte le info Le frequenze delverranno oscurate per far spazio ad i canali in alta definizione a partire dal. Ovviamente per far sì che ciò avvenga è necessario un adeguamento della propria apparecchiatura in modo da continuare a fruire dei programmi trasmessi. A partire da2021 in...

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: The Jam-Start! (Remastered) La musica anni 80 solo su - Profilo3Marco : RT @Aka7News: Aka parteciperà il 14 luglio a Radio Bruno Estate 2021! Sarà trasmesso in diretta radiofonica e in diretta televisiva sui can… - akaxever : RT @Aka7News: Aka parteciperà il 14 luglio a Radio Bruno Estate 2021! Sarà trasmesso in diretta radiofonica e in diretta televisiva sui can… - deddymyall : RT @Aka7News: Aka parteciperà il 14 luglio a Radio Bruno Estate 2021! Sarà trasmesso in diretta radiofonica e in diretta televisiva sui can… - radiokemonia : Stai ascoltando: Spagna-I Wanna Be Your Wife La musica anni 80 solo su -