"Defund the police" non è stata una buona idea

Un ex poliziotto è davanti nel conteggio per diventare sindaco di New York; il sindaco di Minneapolis, il democratico Jacob Frey, vuole rimpolpare le forze di polizia della città; l'Amministrazione Biden ha invitato i governi locali a utilizzare i fondi federali per finanziare i dipartimenti di polizia e assumere nuovi poliziotti. Dopo un anno e poco più dall'omicidio di George Floyd da parte da un agente di Minneapolis, i democratici americani stanno andando nella direzione opposta rispetto al movimento "Defund the police" (con la versione più estrema: aboliamola, la polizia) che nacque in seguito alla morte di Floyd. O almeno stanno cercando di ...

