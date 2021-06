Covid, maxi focolaio a Maiorca, i contagi salgono a 1.700: 18enne ricoverato in terapia intensiva (Di mercoledì 30 giugno 2021) salgono a 1.700 i contagi da Covid-19 collegati al focolaio di Maiorca, dove dal 12 al 20 giugno si sono radunati centinaia di studenti spagnoli per festeggiare con feste e concerti la fine dell’anno scolastico. A riportarlo è la testata 20Minutos. Ad essere colpite dal contagio sono 11 comunità. La Comunità di Madrid è quella che conta più contagi, con 656 casi accertati, di cui 593 ragazzi risultati positivi e 63 casi di trasmissione secondaria. Ancora secondo quanto riferito da 20Minutos, un 18enne è si trova ricoverato in ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021)a 1.700 ida-19 collegati aldi, dove dal 12 al 20 giugno si sono radunati centinaia di studenti spagnoli per festeggiare con feste e concerti la fine dell’anno scolastico. A riportarlo è la testata 20Minutos. Ad essere colpite dalo sono 11 comunità. La Comunità di Madrid è quella che conta più, con 656 casi accertati, di cui 593 ragazzi risultati positivi e 63 casi di trasmissione secondaria. Ancora secondo quanto riferito da 20Minutos, unè si trovain ...

Advertising

fanpage : Maxi focolaio a Maiorca, 850 positivi, migliaia in quarantena - fanpage : Maxi focolaio Covid a Maiorca. Sotto accusa un concerto di Reggaeton e altre feste organizzate su barche e in diver… - LaStampa : Covid in Spagna, maxi-focolaio a Maiorca: 600 ragazzi contagiati. “Tutto è partito da un concerto e dalle feste” - ruiciccio : RT @Miti_Vigliero: Covid, maxi focolaio a Maiorca, sale a 1.700 il numero dei contagiati. Sono ben 11 le comunità interessate e la più colp… - infoitinterno : Covid, maxi-focolaio alle Baleari: 18enne ricoverato in terapia intensiva -