Covid in Russia, record di 669 morti. Putin spinge a vaccinarsi: “Ho fatto Sputnik. Qui sieri sicuri, non come Pfizer e AstraZeneca” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 23 marzo il Cremlino aveva dichiarato che Vladimir Putin si era vaccinato. Nessuna immagine aveva dato prova dell’avvenuta inoculazione e quanto aveva destato maggiore sospetto era che il suo portavoce Dmitry Peskov non aveva nemmeno chiarito quale siero gli fosse stato somministrato. Il motivo? “Sono tutti affidabili”, aveva tagliato corto, senza dedicare una parola al vaccino messo a punto dall’istituto Gamaleja di Mosca, che la Russia aveva orgogliosamente proclamato essere il primo al mondo. Adesso, però, il vento è cambiato: la grave ondata di contagi che ha travolto il Paese nelle ultime settimane, e peraltro nel pieno degli Europei di calcio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Il 23 marzo il Cremlino aveva dichiarato che Vladimirsi era vaccinato. Nessuna immagine aveva dato prova dell’avvenuta inoculazione e quanto aveva destato maggiore sospetto era che il suo portavoce Dmitry Peskov non aveva nemmeno chiarito quale siero gli fosse stato somministrato. Il motivo? “Sono tutti affidabili”, aveva tagliato corto, senza dedicare una parola al vaccino messo a punto dall’istituto Gamaleja di Mosca, che laaveva orgogliosamente proclamato essere il primo al mondo. Adesso, però, il vento è cambiato: la grave ondata di contagi che ha travolto il Paese nelle ultime settimane, e peraltro nel pieno degli Europei di calcio, ...

