Conferenza stampa De Laurentiis: cresce l'attesa, i temi trattati (Di mercoledì 30 giugno 2021) Aurelio De Laurentiis parla in Conferenza stampa. Il presidente del Napoli ha deciso di interrompere il silenzio stampa cominciato a febbraio scorso. Una lunga astinenza lontano dai microfoni che ha privato i tifosi delle parole della società in momenti complicatissimi della stagione. Poco o nulla si è saputo della rottura con Gennaro Gattuso, nonostante si parlasse di rinnovo già pronto e firma imminente. Bocche totalmente cucite sulla prova della squadra in Napoli-Verona. Una partita che è costata la qualificazione alla Champions League agli azzurri.

