Cashback, Draghi rassicura i 5S (per tenerseli buoni): sospensione di sei mesi, poi si riparte… (Di mercoledì 30 giugno 2021) Draghi rassicura i grillini sul Cashback. Ci sarà una sospensione di sei mesi, poi dal gennaio 2022 il Cashback riparte. Ma a molti la promessa appare più come un modo per tenerli buoni in questo difficile momento. A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Mario Draghi, dopo i malumori dei giorni scorsi soprattutto in casa M5S, nel corso del Consiglio dei ministri avrebbe rassicurato i ministri presenti: il Cashback ripartirà dopo la pausa prevista. Si valutano i dati – il ragionamento del presidente del Consiglio – e poi ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021)i grillini sul. Ci sarà unadi sei, poi dal gennaio 2022 ilriparte. Ma a molti la promessa appare più come un modo per tenerliin questo difficile momento. A quanto apprende l’Adnkronos, il premier Mario, dopo i malumori dei giorni scorsi soprattutto in casa M5S, nel corso del Consiglio dei ministri avrebbeto i ministri presenti: ilripartirà dopo la pausa prevista. Si valutano i dati – il ragionamento del presidente del Consiglio – e poi ...

