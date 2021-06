Advertising

solocine : Cannes: meno ospiti più intimo torna galà charity amfAR - PressMareItalia : A meno di tre mesi dall’#apertura, la futura edizione dello #YachtingFestival si annuncia alquanto promettente - LaSarfatti : RT @5e5curioso1965: Ho chiesto di fare la passerella rossa, in fondo Cannes è a meno di 150 km da qui.. - ninaoraloso : RT @5e5curioso1965: Ho chiesto di fare la passerella rossa, in fondo Cannes è a meno di 150 km da qui.. - simona08636517 : RT @5e5curioso1965: Ho chiesto di fare la passerella rossa, in fondo Cannes è a meno di 150 km da qui.. -

Ultime Notizie dalla rete : Cannes meno

Agenzia ANSA

La 27/a edizione dell'amfAR Gala, cambia anche location: sempre a Cap D'Antibes, sempre prestigiosa ma non più all'Eden Roc ma nei giardini della lussuosa Villa Eilenroc, con la partecipazione ...... di anno in anno, sforna talenti più ocostanti e chissà che non accada una nuova rivoluzione, ...ed ecco come indossarlo in questa stagione LEGGI ORA Nanni Moretti c'è! Il Festival di2021 ...Un numero limitato di ospiti, un'atmosfera più intima ma nonostante le restrizioni insieme al festival internazionale di Cannes (6-18 luglio) torna anche il charity gala di amfAR, The Foundation for A ...Dopo 9 GP Johann Zarco è la Ducati di riferimento. Costanza, rapidità, capacità di limitare i problemi... Dove può arrivare?