Canada | caldo record | le temperature sfiorano i 50Â°C | almeno 233 morti

Canada, caldo record: le temperature sfiorano i 50°C, almeno 233 morti (Di mercoledì 30 giugno 2021) caldo record in Canada. Nella giornata di ieri, a Vancouver si sono sfiorati i 50 gradi e sono centinaia le vittime nel giro di pochi giorni, secondo i bilanci ufficiali.

GassmanGassmann : Oggi si è registrata la temperatura più alta mai registrata in Canada- 46,6 gradi centigradi, ed è solo l’inizio di… - Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - kiki_viola8 : RT @Agenzia_Ansa: Caldo record in Canada. Chi cerca rifugio nei boschi, chi nei capannoni attrezzati come cooling center #ANSA https://t.co… - kiki_viola8 : RT @Agenzia_Ansa: Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pacifico… -