Calciomercato Napoli | bloccato Vaclik | può essere il vice Meret

(Di mercoledì 30 giugno 2021) IlhaTomas, in scadenza di contratto con il Siviglia: potrebbeildi AlexIlhaTomas, in scadenza di contratto con il Siviglia. Potrebbelui ildi Alexdurante la stagione 2021/22. Come riportato da Sky Sport, il portiere classe ’89 attende la risposta definitiva del club partenopeo, che dovrà prima cedere David Ospina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... lui era già sotto contratto con lo Zenit e mi venne a trovare ma poi virammo su altri " dice De Laurentiis - Ho sempre avuto una grande considerazione in lui, lo trovo giusto per ilperché ...De Laurentiis, presidente del, ha fatto chiarezza sulle mosse in entrata e uscita durante la sessione estiva diAurelio De Laurentiis, presidente del, ha fatto chiarezza sulle mosse in entrata e uscita durante la sessione estiva di. Le dichiarazioni in conferenza stampa. "...Si arricchiscono le offerte per il giocatore uruguagio: oltre a Napoli e Inter, si è inserito anche il club Inglese. Il calciatore rossoblù, però, deciderà il suo futuro appena terminerà la sua avvent ...Il Napoli potrebbe decidere di mettere sotto contratto il classe '89 in caso di partenza di Ospina e fargli fare il vice-Meret ...