Brilla Unipol dopo che le Coop acquisiscono un altro 3 | 35%

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –nte rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06% e attestandosi a 4,491. La holding assicurativa bolognese è la migliore del FTSE MIBche ieri sera un gruppo diha dato mandato ad Equita di comprare sul mercato fino al 3,35% del capitale di. L’operazione dellesembra un attestato di stima dei confronti di Carlo Cimbri, amministratore delegato di, che il mese scorso ha segnalato di voler essere protagonista nel risiko bancario con l’investimento in Banca Popolare Sondrio. Tra le società dietro ...

L'operazione delle Coop sembra un attestato di stima dei confronti di Carlo Cimbri , amministratore delegato di, che il mese scorso ha segnalato di voler essere protagonista nel risiko ...In grande evidenza(+1,10%). Le cooperative (tutte emiliane più Vercelli) si sono candidate ... Tra le smallCia (+11,65%). AIM, VOLA FARMAE LEADE NEI FARMACI DA BANCO Sull'Aim in luce ...Brillante rialzo per Unipol, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,06% e attestandosi a 4,491.(ANSA) - MILANO, 24 GIU - Seduta sugli scudi per Piazza Affari, che chiude in testa ai listini europei, tutti positivi in una seduta ...