Beppe Grillo rilancia con un video: “Conte ha fatto cose strane”. E lui reagisce molto male… (Di mercoledì 30 giugno 2021) La sua verità, Beppe Grillo, sullo strappo con Conte, l’affida ad un video sul suo blog, dopo la rivolta degli attivisti -stando almeno ai commenti e agli addii sulle sue pagine Fb- e la levata di scudi dei parlamentari, compreso il capo politico reggente Vito Crimi. E in cui puntualizza: “io ho reagito come dovevo, col mio cuore, la mia anima e la mia intelligenza. Non da padre padrone ma da papà, ho fatto cose straordinarie ricordo a chi oggi mi sta disprezzando”. E invita a restare uniti: “se qualcuno farà una scelta diversa la farà in coscienza”. I toni apparentemente soft di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 giugno 2021) La sua verità,, sullo strappo con, l’affida ad unsul suo blog, dopo la rivolta degli attivisti -stando almeno ai commenti e agli addii sulle sue pagine Fb- e la levata di scudi dei parlamentari, compreso il capo politico reggente Vito Crimi. E in cui puntualizza: “io ho reagito come dovevo, col mio cuore, la mia anima e la mia intelligenza. Non da padre padrone ma da papà, hostraordinarie ricordo a chi oggi mi sta disprezzando”. E invita a restare uniti: “se qualcuno farà una scelta diversa la farà in coscienza”. I toni apparentemente soft di ...

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Grillo, non sono padre - padrone, ho agito con cuore "Io ho agito come dovevo agire: con il mio cuore, con la mia anima e con la mia intelligenza. Non sono il padre - padrone del Movimento". Lo ha detto Beppe Grillo in un video sul suo blog. .

Grillo, ho fatto cose straordinarie, non rinnego nulla "Io sono il papà del Movimento: ho fatto delle cose straordinarie, con chi oggi mi sta disprezzando, che non rinnego". Lo ha detto Beppe Grillo citando anche la nuotata nello Stetto di Messina. .

