Benevento, due giorni di dibattiti e approfondimenti sul futuro dell'Europa

Tempo di lettura: < 1 minuto

Benevento – Il 17 e il 18 luglio presso il capoluogo sannita si riunisce il Comitato Federale della Gioventù federalista europea, la sezione italiana degli Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) e il gruppo giovanile del Movimento Federalista Europeo (MFE). Due giorni dedicati a dibattiti, approfondimenti e discussioni relativi al futuro dell'Europa, a cui parteciperanno giovani da tutte le sezioni di Italia, al fine di valutare gli interventi da mettere in campo per costituire uno Stato federale europeo lontano da spiriti improntati al nazionalismo.

