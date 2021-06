Alto Adige, contagiati in 1.559 dopo la prima e la seconda dose del vaccino (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono numeri e fanno effetto: sono infatti 1.559 le persone che, in , sono risultate positive al - 19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Sono numeri e fanno effetto: sono infatti 1.559 le persone che, in , sono risultate positive al - 19esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato ...

