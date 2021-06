Alessia Marcuzzi | triste annuncio | cuore spezzato per i fan

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Undihaildei suoi fan: il racconto di quanto accaduto e la situazione adesso.(via social)La conduttrice televisiva ha spiazzato tutti con undavvero inaspettato. La donna, con un trascorso da volto della Mediaset, ha lasciato senza parole i suoi fan. Una carriera alle spalle ricchissima di successi: da Colpo di Fulmine a Fuego, dal Festivalbar a Mai dire Gol per arrivare a Le Iene. Non bisogna dimenticare, poi, la conduzione dei diversi reality dell’azienda: il ...

Advertising

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - Italpress : Alessia Marcuzzi “Lascio Mediaset dopo 25 anni” - peppe844 : RT @trash_italiano: ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - _niallismyhoney : RT @Iperborea_: Io speravo che, se non in questa stagione televisiva, almeno nella prossima Alessia Marcuzzi avrebbe riavuto il GF, possibi… - _louisxblue_ : RT @Fede_ProudOfLou: Alessia Marcuzzi che lascia Mediaset. Nick Grimshaw che abbandona la BBC radio. Louis Tomlinson che si fa crescere i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

MILANO -lascia Mediaset. Lo ha annunciato la conduttrice, con un post pubblicato su Instagram. "Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 ..., dopo 25 anni di carriera, ha deciso di lasciare Mediaset . La sua fortuna, dopo anni a Telemontecarlo (TMC), prende il volo proprio grazie alla rete ideata da Silvio Berlusconi, in ...A rivelarlo sui social è stata la stessa presentatrice televisiva, che ha svelato di aver posto fine al suo rapporto con la Rete che andava avanti da 25 anni.MILANO (ITALPRESS) – Alessia Marcuzzi lascia Mediaset. Lo ha annunciato la conduttrice, con un post pubblicato su Instagram. “Voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in manie ...