Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Mi prendo un momento per me” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan una decisione che certamente non è stata presa a cuor leggero. Con un comunicato ufficiale la presentatrice amatissima dal pubblico ha fatto sapere di voler lasciare l’azienda che l’ha ospitata per tantissimi anni e che le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Adesso però è arrivato il momento di voltare pagina, come ha fatto sapere sui suoi profili social. La notizia era già trapelata nelle scorse settimane, come aveva anticipato TvBlog: ... Leggi su dilei (Di mercoledì 30 giugno 2021): ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice, che su Instagram ha voluto spiegare ai suoi numerosissimi fan una decisione che certamente non è stata presa a cuor leggero. Con un comunicato ufficiale la presentatrice amatissima dal pubblico ha fatto sapere di volerre l’azienda che l’ha ospitata per tantissimi anni e che le ha regalato grandi soddisfazioni professionali. Adesso però è arrivato ildi voltare pagina, come ha fatto sapere sui suoi profili social. La notizia era già trapelata nelle scorse settimane, come aveva anticipato TvBlog: ...

