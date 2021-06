Zeye segue da vicino la Gibraltar Race

Leggi su lopinionista

(Di martedì 29 giugno 2021) La manifestazione, partita il 23 giugno da Genova, attraverserà 15 Regioni e tornerà l’8 luglio al punto di partenza GENOVA – È partita il 23 giugno da Genova la Gibraltrar, una delle manifestazioni motoristiche più importanti del momento, costruita su un tracciato per veri rider che in alcuni punti presenta condizioni metereologiche impossibili. Dopo un anello che toccherà 15 regioni, si tornerà per l’8 luglio al punto di partenza.seguirà la Gibraltrarcon un sistema di social integrato e live press office, puntando in particolare l’attenzione sull’ex campione del mondo Renato Zocchi su Honda CB 500 X. Questo dove tutti ...