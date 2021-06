Tour de France 2021, Mark Cavendish si è pagato lo stipendio. Umiltà e perseveranza per rinascere a 36 anni (Di martedì 29 giugno 2021) La storia di Mark Cavendish ha dell’incredibile. Cannonball, a fine 2020, sembrava ormai prossimo a mettere fine alla sua carriera ciclistica. Il fuoriclasse britannico, dopo che in un primo momento aveva annunciato la decisione di appendere la bici al chiodo, però, era tornato sui suoi passi, conscio di avere ancora qualcosa da dare. Il velocista dell’Isola di Man, portando uno sponsor, era riuscito a trovare un ingaggio alla Deceuninck-Quick Step per il 2021, ma gran parte degli appassionati credevano che questa stagione, per Cavendish, sarebbe stata una mera passerella verso il ritiro. Già a inizio ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) La storia diha dell’incredibile. Cannonball, a fine 2020, sembrava ormai prossimo a mettere fine alla sua carriera ciclistica. Il fuoriclasse britco, dopo che in un primo momento aveva annunciato la decisione di appendere la bici al chiodo, però, era tornato sui suoi passi, conscio di avere ancora qualcosa da dare. Il velocista dell’Isola di Man, portando uno sponsor, era riuscito a trovare un ingaggio alla Deceuninck-Quick Step per il, ma gran parte degli appassionati credevano che questa stagione, per, sarebbe stata una mera passerella verso il ritiro. Già a inizio ...

Advertising

Eurosport_IT : Tante, troppe cadute al Tour de France: arriva l'accusa pesante di Madiot! ???????????? Scopri di più:… - fattoquotidiano : Tour de France, ricercata in tutto il Paese la spettatrice che ha esposto un cartello e provocato la caduta di 150… - Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - sportface2016 : #TourdeFrance2021, le dichiarazioni del campione in carica Tadej #Pogacar - ilfoglio_it : Negli ultimi metri della 4a tappa del #TDF2021 il dispiacere per la fine del sogno di van Moer e la contentezza per… -