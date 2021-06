Svezia Ucraina 0-0 LIVE: fischio d’inizio (Di martedì 29 giugno 2021) All’ Hampden Park di Glasgow, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra Svezia e Ucraina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Hampden Park di Glasgow, Svezia e Ucraina si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Svezia Ucraina 0-0 MOVIOLA fischio d’inizio – si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Svezia Ucraina 0-0: risultato e tabellino Svezia (4-4-2): ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) All’ Hampden Park di Glasgow, il match valido per gli ottavi di finale di Euro2020 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Hampden Park di Glasgow,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA– si gioca Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-4-2): ...

Advertising

SkySport : Svezia-Ucraina LIVE: chi sfiderà l'Inghilterra? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #SveziaUcraina #Svezia #Ucraina - puigisismo : Purtroppo si vede la differenza tra Svezia e Ucraina come singoli - Emma22880564 : E chi non ha Sky come cacchio vede la partita Svezia-Ucraina? Che delusione - maccarioandrea1 : @RaiSport ma Svezia Ucraina? Per dare i soliti ignoti.... Complimenti. - acmattia_1899 : svezia-ucraina si gioca a chi ha le tifose piu fighe -