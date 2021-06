Advertising

qn_lanazione : Strappano Rolex dal polso degli automobilisti, arrestati rapinatori in moto -

Ultime Notizie dalla rete : Strappano Rolex

LA NAZIONE

Recuperato un orologiodel valore commerciale di 10.000 euro rapinato a Torino. Il gruppo di origine campana, come hanno ricostruito i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di ...Gliil preziosodal polso davanti a casa, in pieno centro a Villa Bartolomea, e riescono a dileguarsi passando indenni al passaggio a livello proprio mentre le sbarre si stanno abbassando. ...Da Napoli si muovevano verso il Centro Nord e colpivano, dopo pedinamenti in moto, persone in strada con orologio al polso di valore ingente ...I malviventi pianificavano “trasferte” in città del Centro-Nord e rapinavano per strada le vittime dopo averle pedinate: il valore dei colpi era di diverse migliaia di euro ...