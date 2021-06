Storia e futuro del jazz (Di mercoledì 30 giugno 2021) Metti una sera a cena con un sassofonista inglese, Shabaka Hutchings, e un cantante/performer sudafricano, Siyabonga Mthembu, che hanno incrociato i percorsi delle varie diaspore nere nell’affascinante ensemble Shabaka&The Ancestors, sulla rotta Londra/Johannesburg. Una cena galeotta per il concepimento di Indaba Is, l’album collettivo pubblicato da Brownswood, affondo sul jazz sudafricano secondo una nuova generazione di musicisti, sulla falsariga di We Out Here sullo stato attuale del jazz inglese. In quest’opera di divulgazione Siyabonga Mthembu è affiancato dalla pianista Thandi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 giugno 2021) Metti una sera a cena con un sassofonista inglese, Shabaka Hutchings, e un cantante/performer sudafricano, Siyabonga Mthembu, che hanno incrociato i percorsi delle varie diaspore nere nell’affascinante ensemble Shabaka&The Ancestors, sulla rotta Londra/Johannesburg. Una cena galeotta per il concepimento di Indaba Is, l’album collettivo pubblicato da Brownswood, affondo sulsudafricano secondo una nuova generazione di musicisti, sulla falsariga di We Out Here sullo stato attuale delinglese. In quest’opera di divulgazione Siyabonga Mthembu è affiancato dalla pianista Thandi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

