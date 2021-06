Spalletti-Napoli, ora c’è la data. La prossima settimana sarà in città (Di martedì 29 giugno 2021) Luciano Spalletti sta per approdare a Napoli in veste ufficiale di nuovo allenatore. Ora c’è anche la data del suo arrivo Come riporta il Corriere dello Sport, Luciano Spalletti sta per arrivare a Napoli, per la prima volta in veste di nuovo allenatore della squadra partenopea. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il tecnico toscano sarà in città lunedì prossimo, 5 luglio. Non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le fonti puntano dirette verso quella data come praticamente certa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 giugno 2021) Lucianosta per approdare ain veste ufficiale di nuovo allenatore. Ora c’è anche ladel suo arrivo Come riporta il Corriere dello Sport, Lucianosta per arrivare a, per la prima volta in veste di nuovo allenatore della squadra partenopea. Stando a quanto si legge sul quotidiano, il tecnico toscanoinlunedì prossimo, 5 luglio. Non è ancora stata comunicata ufficialmente, ma le fonti puntano dirette verso quellacome praticamente certa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

