Sondaggi Ipsos | Lega in calo di due punti | si avvicinano Pd e Fdi

(Di martedì 29 giugno 2021) Laè in forte difficoltà. Secondo gli ultimirealizzati per il Corriere della Sera, nell’ultimo mese il Carroccio ha perso più di duepercentuali di consenso calando al 20,1%. Il Partito Democratico e Fratelli d’Italia sono ora a meno di un punto di distanza dal partito guidato da Matteo Salvini. I primi sono cresciuti di tre decimi al 19,7% mentre i secondi sono rimasti fermi al 19,4%. L’incremento maggiore lo registra, a sorpresa, il Movimento 5 Stelle. I pentastellati, che aspettano col fiato sospeso la replica di Grillo all’ultimatum dell’ex premier Conte, hanno guadagnato in un ...

Advertising

elvamala : Sondaggi Ipsos: scende la Lega, superata da Pd e Fratelli d’Italia - Osservatore Quotidiano - globalistIT : - apavo75 : RT @PhilippoTrapani: Io mi chiedo: ma chi cazzo intervistano i sondaggisti d'assalto (#swg #ipsos ecc ecc) quando fanno i sondaggi su un pa… - NemNemecsek : RT @PhilippoTrapani: Io mi chiedo: ma chi cazzo intervistano i sondaggisti d'assalto (#swg #ipsos ecc ecc) quando fanno i sondaggi su un pa… - PhilippoTrapani : Io mi chiedo: ma chi cazzo intervistano i sondaggisti d'assalto (#swg #ipsos ecc ecc) quando fanno i sondaggi su un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi Ipsos

Nonostante iprecedenti il primo turno prevedessero la vittoria del candidato di Rn, ... Con un tasso di astensione intorno al 65,7%, secondo le prime stime dell'istitutoper France ...(Continua a leggere dopo la foto)politici oggiPagnoncelli: intenzioni di voto al 28 giugno 2021 Queste le intenzioni di voto rilevate dal sondaggiodi Nando Pagnoncelli e ...Il Carroccio perde un punto in due settimane, mentre il partito di Giorgia Meloni cresce di 7 decimi La Supermedia YouTrend per Agi aggiornata al 24 giugno mostra un calo di un punto esatto (...) ...Dopo tanto parlare di nuovo mondo post-Covid, le elezioni regionali in Francia hanno appena resuscitato la politica d'antan, ridando vita al classico bipolarismo tra sinistra e destra, confermate in t ...