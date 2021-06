Rilasciate al largo di Ventotene dodici tartarughe – IL VIDEO

Advertising

Agenzia ANSA

... durante un'ondata di nidificazione che aveva toccato l'intera costa tirrenica: ora 12 piccole tartarughe Caretta Caretta sono statein mare aperto , aldelle coste di Civitavecchia, ...Mercoledì scorso aldelle Isole di Ventotene e Santo Stefano, dodici tartarughe marine della specie "Caretta Caretta" sono state rimesse in mare aperto. Il rilascio è stato effettuato a cura ...Dodici tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” sono state rimesse in mare aperto, al largo delle Isole di Ventotene e Santo Stefano ...Dodici tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” sono state rimesse in mare aperto, al largo delle Isole di Ventotene e Santo Stefano, nella mattinata di mercoledì a cura dell’equipe del Centro ...