Otranto, via libera al porto turistico (Di martedì 29 giugno 2021) Bari - 'Oggi è una giornata di festa perché, dopo 14 anni di lotta contro burocrazie di ogni genere, firmiamo la concessione demaniale marittima che dà il via a un investimento strategico che accresce ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 29 giugno 2021) Bari - 'Oggi è una giornata di festa perché, dopo 14 anni di lotta contro burocrazie di ogni genere, firmiamo la concessione demaniale marittima che dà il via a un investimento strategico che accresce ...

Advertising

BortoneMauro : Porto di Otranto, via libera alla concessione: previsti 400 posti barca e approdo maxi yacht - GiusEvangelista : RT @RegionePuglia: Il vicepresidente della #RegionePuglia e assessore al Demanio ha sottoscritto gli atti che avviano la gestione del porto… - Italpress : Otranto, Piemontese “Al via progetto strategico per il porto turistico” - RegionePuglia : Il vicepresidente della #RegionePuglia e assessore al Demanio ha sottoscritto gli atti che avviano la gestione del… - GaetanoGorgoni : L’economia blu a #Otranto può spiccare il volo: 50 milioni per il porto turistico della svolta… -