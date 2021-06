Offese su Facebook: due persone denunciate per diffamazione (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dovranno rispondere dell’accusa di diffamazione le due persone che avevano con toni duri e critiche e aspre commentato un post su Facebook relativo ad un’operazione di sequestro di merce contraffatta ad opera dei vigili urbani del Comune di Salerno. Il loro commento era risultato offensivo nei confronti dell’operato dei caschi bianchi e attraverso un’indagine le due persone sono state individuate e denunciate per diffamazione ai sensi dell’articolo 595 del codice penale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Dovranno rispondere dell’accusa dile dueche avevano con toni duri e critiche e aspre commentato un post surelativo ad un’operazione di sequestro di merce contraffatta ad opera dei vigili urbani del Comune di Salerno. Il loro commento era risultato offensivo nei confronti dell’operato dei caschi bianchi e attraverso un’indagine le duesono state individuate eperai sensi dell’articolo 595 del codice penale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

