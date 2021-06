«Napoli non è una città sporca, viene sporcata dai cittadini, gettano rifiuti ovunque» (Di martedì 29 giugno 2021) Repubblica Napoli intervista la presidente Asia, Maria De Marco. Risponde alle accuse del sindaco de Magistris, che ha dichiarato che “la città è sporca”. «La città non è sporca, ma viene sporcata. Napoli non è una città ribelle, ma indifferente e lo diremo al sindaco documentandolo. Purtroppo ci sono molti cittadini che non conferiscono negli orari e nelle modalità previsti. gettano dalla carta al televisore ovunque. Abbiamo trovato un frigo alla fermata della metro, vasche da bagno, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 giugno 2021) Repubblicaintervista la presidente Asia, Maria De Marco. Risponde alle accuse del sindaco de Magistris, che ha dichiarato che “la”. «Lanon è, mata.non è unaribelle, ma indifferente e lo diremo al sindaco documentandolo. Purtroppo ci sono moltiche non conferiscono negli orari e nelle modalità previsti.dalla carta al televisore. Abbiamo trovato un frigo alla fermata della metro, vasche da bagno, ...

