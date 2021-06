Napoli, brutto incidente sull’Asse mediano: due persone a terra (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutobrutto incidente quelo che si è consumato pochi minuti fa all’entrata dell’asse mediano di Capodichino, nei pressi dell’aeroporto. Un uomo ed una donna, per cause ancora in fase di accertamento, sono finiti al suolo cadendo dal loro scooter. Al momento ancora non è chiaro se i due centauri siano stati urtati da un’auto o hanno solo perso l’equilibrio. Sul posto, due volanti della Guardia di Finanza ed un’ambulanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoquelo che si è consumato pochi minuti fa all’entrata dell’assedi Capodichino, nei pressi dell’aeroporto. Un uomo ed una donna, per cause ancora in fase di accertamento, sono finiti al suolo cadendo dal loro scooter. Al momento ancora non è chiaro se i due centauri siano stati urtati da un’auto o hanno solo perso l’equilibrio. Sul posto, due volanti della Guardia di Finanza ed un’ambulanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, brutto incidente sull'Asse mediano: due persone a terra ** - fedecaccy : @Francesclol Io mi ricordo ancora i gol che faceva al Napoli: non ce n’era uno brutto - Andarme27 : @LucaLario Merdaccia vivente, le tua ultima parola prima di morire sarà 'Napoli'. Deve essere troppo brutto vivere… - leo_leo75 : @realvarriale @Cristiano @Vivo_Azzurro Se per Cristiano è stato un brutto anno considerando che ha vinto due coppe… - lapsn1968 : RT @a_meltemi: Non so come dirvelo, io i pomodorini li mangio solo da Napoli in giù. E vogliamo parlare delle olive giganti? E del profumo… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli brutto Variante Delta, la più veloce: identikit, mutazioni, sintomi e vaccino ... ordinario di Biochimica clinica dell'Università Federico II di Napoli, principal investigator e ... "I sintomi nei giovani sono più simili a un brutto raffreddore", ha spiegato Tim Spector, esperto ...

Carosone100! Al Quirino in Galleria Sciarra ... per me, è senz'altro rivoluzionario ma anche caratteriale; io nasco in una città invadente ma,di contro, sempre invasa; molto spesso invasata; Napoli è invadente in tutto, nel bello e nel brutto, ...

Napoli, brutto incidente sull'Asse mediano: due persone a terra anteprima24.it Zacon e Alrajah vedono il punto Oggi a Roma l'attesissimo duello nel GP Turilli, valido anche come TQQ: partenza fianco a fianco con il 2 e il 3, in agguato Amon You Sm e il francese Digne et Droit. Bengurion Jet favorito nel Trioss ...

Brutta avventura per un comitiva di 5 persone smarrite sul Monte Taburno Brutta avventura nella notte per una comitiva di 5 persone, tra cui due bambini, che si sono perse sul Monte Taburno, nel territorio di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Una di loro, ...

... ordinario di Biochimica clinica dell'Università Federico II di, principal investigator e ... "I sintomi nei giovani sono più simili a unraffreddore", ha spiegato Tim Spector, esperto ...... per me, è senz'altro rivoluzionario ma anche caratteriale; io nasco in una città invadente ma,di contro, sempre invasa; molto spesso invasata;è invadente in tutto, nel bello e nel, ...Oggi a Roma l'attesissimo duello nel GP Turilli, valido anche come TQQ: partenza fianco a fianco con il 2 e il 3, in agguato Amon You Sm e il francese Digne et Droit. Bengurion Jet favorito nel Trioss ...Brutta avventura nella notte per una comitiva di 5 persone, tra cui due bambini, che si sono perse sul Monte Taburno, nel territorio di Tocco Caudio, in provincia di Benevento. Una di loro, ...