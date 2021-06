Mourinho: “Italia-Inghilterra in finale, scenario perfetto” (Di martedì 29 giugno 2021) Josè Mourinho, neo allenatore della Roma, ha rilasciato alcune parole al Times, in cui ha dichiarato di sperar di vedere una finale tra Italia ed Inghilterra per questo Europeo. Queste le sue parole: “Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all’Italia perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. L’Italia contro l’Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 giugno 2021) Josè, neo allenatore della Roma, ha rilasciato alcune parole al Times, in cui ha dichiarato di sperar di vedere unatraedper questo Europeo. Queste le sue parole: “Senza il Portogallo nella competizione, mi sento legato all’perché, come allenatore della Roma, ho giocatori in quella nazionale. Auguro il meglio a Leonardo Spinazzola che sta giocando molto bene e Bryan Cristante che arriva dalla panchina. L’contro l’insarebbe loper me. ...

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Europei: Mourinho 'Italia? Spero in finale con l'Inghilterra' Il tecnico Roma: 'Auguro il meglio a Spinazzola e Cristante' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Mourinho 'L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPEI - Mourinho 'L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me' - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPEI - Mourinho 'L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me' - apetrazzuolo : EUROPEI - Mourinho 'L'Italia contro l'Inghilterra in finale sarebbe lo scenario perfetto per me' -